Флиртуют и говорят по видеосвязи: петербуржцы рассказали об "обученных" водителях лазурных автобусов

Горожане уверены – автобусы водят бывшие маршрутчики.

Жители Петербурга недовольны реализацией транспортной реформы со стороны Смольного. Городские власти заменили маршрутки новыми лазурными автобусами, но водителей, вероятно, оставили прежних.

Горожане уверены – автобусы водят бывшие маршрутчики, которые также разговаривают по телефону и видеосвязи во время движения, отвлекаются на девушек и не смотрят на дорогу.

По словам пассажирки по имени Ольга, водитель чуть не столкнулся с впереди едущим автобусом. Другой шофер предпочел вниманию на дороге разговор с девушкой, которая находилась прямо в кабине водителя. Третий решил поговорить с тремя дамами по видеосвязи.

При этом ранее в транспортном комитете Смольного заявили о прохождении подготовки всеми водителями автобусов. Судя по числу ДТП с участием последних, слова чиновников мало похожи на правду.

Фото: ДТП и ЧП