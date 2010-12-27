Водителей без техосмотра будут жестче наказывать

Недобросовестных водителей и организации техосмотра будут жестче проверять и наказывать.

Ужесточение законодательства - вынужденная мера. Поводом к таким “репрессиям” послужило постоянно растущее число поддельных диагностических карт, которые оформляют страховщики. Зачастую организации даже не проверяют автомобили, а значит, скрывают неисправности.

Министерство экономического развития предложило наказывать “халявщиков” административно. Штрафы за неисполнение гражданского долга возложат на ГИБДД. Теперь под раздачу попадут и “эксперты”, которые выдают карты техосмотра без проверки. Водителям придется выложить до 10 тысяч рублей за первое правонарушение, за повторный проступок автолюбитель “дисквалифицируется” на три года.

Выявлением нарушений будет также заниматься Ространснадзор. Расследования будут проходить без оповещения прокуратуры. Деятельность оператора технического осмотра без аккредитации считается преступлением и карается полугодовым арестом. Для нескольких должностных лиц - срок до пяти лет.

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