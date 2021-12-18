Водитель, таранивший машину инспекторов ДПС, арестован в Петербурге

Хотя инспектор не получил физических повреждений, ему был нанесен моральный ущерб. Водителю может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Рустам Уулу, которого обвиняют в применении силы против представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), был заключен под стражу Красногвардейским районным судом Петербурга. Обвинение было выдвинуто 30 декабря. Согласно информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, он останется под стражей как минимум до 28 февраля 2025 года.

Следствие утверждает, что вечером 25 декабря 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Kia, проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться на Муринской дороге и попытался скрыться. При этом, как сообщается, он намеренно направил автомобиль на сотрудника, пытаясь помешать его действиям.

Хотя инспектор не получил физических повреждений, ему был нанесен моральный ущерб. Водителю может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

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Фото: Piter.TV