ДТП с легковушкой и такси случилось на Невском

Предполагается, что в результате столкновения никто не пострадал.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что накануне вечером на Невском проспекте, 94 в Санкт-Петербурге серого цвета легковушка столкнулась с белым такси. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Согласно данным очевидцев, авария произошла после 22:00. На фотографиях видно, что машина такси получила серьезные повреждения, а также пострадала и вторая легковушка.

Автомобиль двигался на большой скорости в направлении Дворцовой площади и столкнулся с машиной такси на перекрестке. Произошел мощный удар, машины проехали вперед.

Предполагается, что в результате столкновения никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что на подземной парковке в Буграх загорелись авто.

Видео: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург