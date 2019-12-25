Водитель такси домогался до 10-летней пассажирки

О случившемся полицейским решила рассказать бабушка девочки.

В Петербурге водитель такси приставал к ребенку. Девочка отправилась в дорогу без родителей.

По информации Piter.tv, 5 марта в полицию пришла 72-летняя женщина, которая рассказала стражам порядка, что до ее 10-летней внучки домогался таксист. Пенсионерка призналась, что ребенок опаздывал в школу, поэтому бабушка заказала автомобиль. Прибыв к зданию учебного заведения, водитель начал проявлять сексуальный интерес к ученице младших классов.

За дело взялся следственный комитет. Уточняются все подробности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: "следователь" развела пенсионерку из Петербурга на 700 тыс. рублей.

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