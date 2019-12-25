Водитель стал свидетелем едва не случившейся аварии на Невском проспекте

Владелец "Форда" вылетел на встречку и чуть не столкнулся со вторым "Фордом".

Петербуржец смог снять на видеорегистратор, как "Форд" вылетел на встречку и чудом не столкнулся со встречной машиной. Об этом сообщил портал "Мегаполис".

Очевидец по имени Игорь уточнил, что авария чуть не произошла на Невском проспекте в половину четвертого утра. По его словам, нарушитель ехал примерно со скоростью 80 километров в час. Номер владельца авто Игорь разглядеть не сумел.

ГИБДД заинтересовались случаем и проводят проверку.

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Фото: "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург".