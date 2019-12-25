Водителя каршеринга, возившего труп на крыше, поместили в СИЗО

Мужчина утверждает, что не запомнил события субботней ночи.

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который во время управления каршерингом насмерть сбил прохожего и катался с трупом на крыше автомобиля по Васильевскому острову в ночь на субботу, 24 декабря. Задержанного поместили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заключение под стражу для мужчины запросил следователь. Как удалось установить, в момент аварии водитель каршеринга был сильно пьян. Пешеход оказался рядом с машиной у дома №30 на улице Кораблестроителей. От удара пострадавший скончался на месте, его труп оказался на крыше.

После небольшой поездки, арендатор каршеринга спокойно оставил его и отправился домой. Очевидцы произошедшего связались с сотрудниками полиции: водителя задержали уже на следующее утро. Он утверждает, что не помнит ничего из событий роковой ночи.

В отношении мужчины возбудили по части 4 статьи о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в нетрезвом состоянии и сопряженным с оставлением места ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что вечером воскресенья на Выборгском шоссе произошло смертельное ДТП.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор