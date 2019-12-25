Водитель погиб в ДТП с участием машин ДПС на западе Москвы

Также пострадали два человека.

Один человек погиб в ДТП с участием машин ДПС на западе Москвы. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы столичного департамента полиции. По данным источника, автомобильная авария произошла в 06:45 по местному времени на 9-ом километре Кутузовского проспекта. Есть два пострадавших пострадавшим. Один из них - инспектор ДПС, второй - водитель одной из иномарок. По предварительной версии случившегося, одна из машин выехала на полосу встречного движения. В МВД уточнили, что таксист превысил допустимую скорость.

Один из водителей, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, которые следовали в сторону центра, а потом еще с двумя иномарками. В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель иномарки, им оказывается медицинская помощь источник агентства

Напомним, что в результате ДТП один из водителей скончался. В настоящее время движение по участку дороги перекрыто по трем из пяти полос в направлении центра города.

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Фото: Piter.tv