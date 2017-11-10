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Дорожный боулинг: появилось видео, как иномарка сбила семью с тротуара

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В Краснодаре иномарка на скорости сбила всю семью из троих человек.

В Краснодаре произошло жуткое ДТП. По пешеходному тротуару шла семья из трех человек, ничего не предвещало беды, однако на большой скорости вылетела иномарка и сбила всю семью разом. 

Известно, что в настоящее время Екатерина находится в больнице, у нее перелом ноги. Врачи установили пострадавшей аппарат Елизарова. Теперь женщину ждет вторая по счету операция. По словам медиков, Екатерина около шести месяцев не сможет ходить. 

Ребенок, который также попал в ужасное ДТП серьезно не пострадал, в момент аварии он потерял сознание. Отец семьи получил множественные травмы, однако он предпочел отказаться от госпитализации, поскольку некому будет ухаживать за Екатериной и ребенком.

Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Видео: YouTube - Живая Кубань

 
Теги: дтп краснодар , иномарка сбила семью , новости краснодар , новости россии , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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