Дорожный боулинг: появилось видео, как иномарка сбила семью с тротуара

В Краснодаре иномарка на скорости сбила всю семью из троих человек.

В Краснодаре произошло жуткое ДТП. По пешеходному тротуару шла семья из трех человек, ничего не предвещало беды, однако на большой скорости вылетела иномарка и сбила всю семью разом.

Известно, что в настоящее время Екатерина находится в больнице, у нее перелом ноги. Врачи установили пострадавшей аппарат Елизарова. Теперь женщину ждет вторая по счету операция. По словам медиков, Екатерина около шести месяцев не сможет ходить.

Ребенок, который также попал в ужасное ДТП серьезно не пострадал, в момент аварии он потерял сознание. Отец семьи получил множественные травмы, однако он предпочел отказаться от госпитализации, поскольку некому будет ухаживать за Екатериной и ребенком.

Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Видео: YouTube - Живая Кубань