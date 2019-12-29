Водитель каршеринга из Петербурга решил припарковаться "поближе к дому"

Жители дома удивились автомобилю, брошенному у входа в парадную.

В субботу утром, 29 февраля, стало известно, что жители дома по адресу Аэродромная №7, заметили под своими окнами припаркованный каршеринг. Казалось бы, ситуация совершенно обычная, но водитель оставил машину у самого входа в парадную. Об этом очевидцы рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях пошутили, что "сразу заехать в квартиру" было бы гораздо удобнее, а также пожелали автору фотографий призвать водителя к ответственности.

Ранее мы писали, что водитель такси "Ситимобил" выбрал странное место для парковки.

Фото: unreleased_dtp