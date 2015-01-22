Водитель фуры погиб при столкновении четырех машин в Подмосковье

Также сообщается, что водитель Mercedes получил телесные повреждения.

При столкновении четырех машин в Подмосковье погиб водитель грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел утром 5 мая на 314-м километре ЦКАД в подмосковной Истре. Водитель грузового автомобиля Scania совершил попутное столкновение с грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомашинами. В результате ДТП мужчина погиб на месте. Также сообщается, что водитель Mercedes получил телесные повреждения.

Информации о пострадавших среди водителей легковушек не поступало. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.

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Фото: Telegram / Подмосковная полиция