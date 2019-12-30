В Петербурге поймали водителя, сбившего подростка на Авиаконструкторов

О состоянии парня информации нет.

Петербургские полицейские задержали водителя, сбившего в Приморском районе подростка, сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Вечером 16 января у дома №1 по проспекту Авиаконструкторов под колесами иномарки оказался 17-летний парень. Сбивший юношу "Рено" с места происшествия скрылся. Несколькими часами позже полиции удалось задержать автомобиль на Комендантском проспекте с помощью преследования, за рулем оказался 26-летний мужчина. Как выяснилось, молодой петербуржец взял иномарку у отца.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП с маршруткой на Пулковском пострадали семь человек.

Фото: пресс-служба УГИБДД