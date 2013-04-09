Водитель «Порше Кайен» с 2 кг марихуаны отправился в изолятор

Подозреваемым оказался 29-летний житель Брянской области.

В Петербурге задержали наркосбытчика на проспекте Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 30 мая.

Известно, что в пятницу, 28 мая, правоохранители арестовали 29-летнего водителя "Порше Кайен", который вез в автомобиле 2 кг марихуаны, электронные весы и упаковочный материал. В квартире молодого человека провели обыск, в ходе которого нашли вещество растительного происхождения и предметы для культивации ядовитых растений.

Мужчина находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что подозреваемый родом из Брянской области.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали 20-летнего "закладчика". Парень продавал наркотики через интернет-магазин и прятал "клады" в Приморском и Фрунзенском районах. Полицейские проверили адреса с "закладками" и изъяли психотропные вещества из незаконного оборота.

Напомним, что на прошлой недели дети отравились наркотиками в Петроградском районе.

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