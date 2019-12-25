Водитель "Пежо" сильно пострадала в лобовой аварии с "Порше"

ДТП произошло во Всеволожском районе.

В пятницу, 11 декабря, на участке дороги 41К-012 "Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск" между деревнями Новые Осельки и Скотное произошло лобовое столкновение "Пежо" и "Порш". Об этом сообщил "Мегаполис".

Очевидцы выложили кадры с места происшествия в соцсети. Видеорегистратор одного из петербуржцев смог запечатлеть момент столкновения, однако разглядеть, что произошло, сложно. На место прибыли спасатели. Отмечается, что водителя красного "Пежо" зажало в авто, ее извлекли с тяжелыми травмами и госпитализировали.

Достоверной информации о случившемся пока нет. Также неизвестно, в каком состоянии находится второй водитель.

Ранее мы писали, что неизвестный угнал у таксиста машину в Мурино.

Фото: "ДТП и ЧП" / Вконтакте