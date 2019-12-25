Во вторник в Пулково отменили 19 рейсов

Большинство из отмененных рейсов ― международные.

Во вторник, 11 августа, в Петербургу отменили 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта Пулково.

Речь идет о рейсах в Кишинев, Сочи, Анталью, Даламан, Бодрум, Москву, Ригу, Шэньчжэнь, Ош, Париж, Анапу, Бургас, Шанхай. Еще три рейса задержат.

Отметим, что полеты на турецкие курорты Анталья и Даламан возобновились только вчера. На данный момент авиасообщение возобновлено с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге теплоход "Мустай Карим" не смог отправиться в рейс из-за поломки.

Фото: Аэропорт Пулково / VK