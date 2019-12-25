Во вторник россияне вернутся из Вьетнама, Молдавии и Сейшел

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами прекратилось 27 марта.

Во вторник, 12 мая, на родину вернутся россияне из Вьетнама, Молдавии и Сейшел. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

Сегодня ожидается прибытие трех вывозных рейсов из Ханоя, Сейшел и Кишинёва в Москву. Как сообщают "РИА Новости", из Ханоя вылетели 18 россиян, у двух из них уже были просрочены визы. Решить этот вопрос с вьетнамскими властями удалось на месте.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные. Кроме того, разрешены перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства страны.

Ранее мы писали, что 126 россиян вернутся домой из Испании.

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