Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков

Столбик термометра поднимется до +8 градусов.

В Петербурге в свои права понемногу начинает вступать весна. Второй день апреля обещает быть довольно теплым. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По прогнозу, во вторник, 2 апреля, в Петербурге будет 8 градусов тепла. Также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер западный и юго-западный, порывы могут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет в пределах нормы.

Однако, ночью и рано утром в городе были заморозки, поэтому на дорогах образовалась гололедица.

Самая низкая температура в Петербурге 2 апреля была зафиксирована в 1960 году, тогда столбик термометра опустился до минус 18 градусов, самым теплым этот день был в 1913 году – плюс 14 градусов.

Фото: Piter.TV