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В Петербурге во вторник ожидаются дожди

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В Северной столице во вторник весь день будут лить дожди.

10 октября в Санкт-Петербурге температура воздуха прогреется лишь до 9 градусов. Жителям города стоит не забывать зонты, так как сегодня ожидаются осенние ливни. Кроме того, гидрометцентр сообщает, что атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

Напомним, ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов говорил о приближении циклона. 

ГУ МЧС по Петербурге напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Facebook - Александр Колесов
 
Видео: Piter.tv
 
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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