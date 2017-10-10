В Петербурге во вторник ожидаются дожди

В Северной столице во вторник весь день будут лить дожди.

10 октября в Санкт-Петербурге температура воздуха прогреется лишь до 9 градусов. Жителям города стоит не забывать зонты, так как сегодня ожидаются осенние ливни. Кроме того, гидрометцентр сообщает, что атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

Напомним, ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов говорил о приближении циклона.

ГУ МЧС по Петербурге напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Facebook - Александр Колесов

Видео: Piter.tv