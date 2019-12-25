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Во время пожара в Отрадном пострадала женщина
Сегодня, 16:59
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Во время пожара в Отрадном пострадала женщина

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Пострадавшую с ожогами лица и рук передали медикам.

Сегодня утром, 29 октября, в м произошел пожар. В Отрадном горел деревянный дом площадью 48 "квадратов". Во время ЧП пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-служба главного управления МЧС РФ по 47 региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру около 11:30. Тушить огонь отправились 8 спасателей. 

К  12:10 в здании ликвидировали пламя. Пострадавшую с ожогами лица и рук передали медикам. Сейчас хозяйка дома находится в больнице.

Подробности случившегося уточняются. Устанавливается причина пожара. Началась проверка.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного ополчения водитель иномарки Toyota сбил девушку-пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: горел дом, мчс, пожар в отрадном, пострадала женщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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