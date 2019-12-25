Во время пожара в Отрадном пострадала женщина

Пострадавшую с ожогами лица и рук передали медикам.

Сегодня утром, 29 октября, в м произошел пожар. В Отрадном горел деревянный дом площадью 48 "квадратов". Во время ЧП пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-служба главного управления МЧС РФ по 47 региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру около 11:30. Тушить огонь отправились 8 спасателей.

К 12:10 в здании ликвидировали пламя. Пострадавшую с ожогами лица и рук передали медикам. Сейчас хозяйка дома находится в больнице.

Подробности случившегося уточняются. Устанавливается причина пожара. Началась проверка.

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Фото: Piter.tv