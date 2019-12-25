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Во дворе на Морской набережной обвалился кусок фасада
Сегодня, 21:56
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smirenny

Во дворе на Морской набережной обвалился кусок фасада

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Пострадали припаркованные машины.

Днем в четверг петербуржцы стали свидетелями того, как во дворе с дома на Морской набережной упал кусок бетона. Прохожие не пострадали, чего нельзя сказать о припаркованных машинах.

По всей видимости, обвалился парапет. К месту прибыли пожарные и оградили опасное место. Судя по заявлению свидетеля, упало два куска. У машин пострадали лобовые стекла, капоты и багажники. Двор был усыпан камнями. Причины произошедшего устанавливают. 

Ранее мы писали, что на улице Ленина в Петербурге обвалилась штукатурка.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: упал кусок фасада
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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