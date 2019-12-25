Во дворе на Морской набережной обвалился кусок фасада

Пострадали припаркованные машины.

Днем в четверг петербуржцы стали свидетелями того, как во дворе с дома на Морской набережной упал кусок бетона. Прохожие не пострадали, чего нельзя сказать о припаркованных машинах.

По всей видимости, обвалился парапет. К месту прибыли пожарные и оградили опасное место. Судя по заявлению свидетеля, упало два куска. У машин пострадали лобовые стекла, капоты и багажники. Двор был усыпан камнями. Причины произошедшего устанавливают.

Ранее мы писали, что на улице Ленина в Петербурге обвалилась штукатурка.

Фото: vk.com/spb_today