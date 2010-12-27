Во Всеволожском районе специалисты Госэконадзора пресекли работу нелегальной свалки

Совместно с правоохранительными органами нарушителей природоохранного законодательства удалось задержать.

Инспекторы комитета государственного экологического надзора Ленинградской области пресекли работу нелегальной свалки в окрестностях деревни Суоранда.

Участок, на котором несанкционированно размещались отходы, был обнаружен специалистами Госэконадзора сегодня в ходе планового осмотра территории Всеволожского района. Поле вблизи деревни Суоранда злоумышленники превратили в свалку. Мусор завозился крупнотоннажной техникой.

Совместно с правоохранительными органами нарушителей природоохранного законодательства удалось задержать. Незаконная деятельность была пресечена, 6 единиц техники (1 бульдозер и 5 самосвалов) изъяты. В отношении собственников транспортных средств возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. Ведется работа по установлению собственника участка, которого обяжут ликвидировать свалку и привести территорию в надлежащее состояние.

Источник: пресс-служба ЛО