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Во Всеволожском районе сгорел дом за 12 млн рублей
Сегодня, 10:47
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Во Всеволожском районе сгорел дом за 12 млн рублей

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В полиции сообщили, что причиной пожара мог быть поджог.

Во Всеволожском районе сгорел дом, ущерб составил 12 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел в СНТ "Марс" в Агалатовском сельском поселении. Собственником дома был 49-летний предприниматель. По словам мужчины, он пошел гулять с собакой, а затем увидел дым со своего участка. В полиции сообщили, что причиной пожара мог быть поджог. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе на Гвардейской из горящего дома эвакуировали людей.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожский район, дом, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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