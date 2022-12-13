Во Всеволожском районе сгорел дом за 12 млн рублей

В полиции сообщили, что причиной пожара мог быть поджог.

Во Всеволожском районе сгорел дом, ущерб составил 12 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел в СНТ "Марс" в Агалатовском сельском поселении. Собственником дома был 49-летний предприниматель. По словам мужчины, он пошел гулять с собакой, а затем увидел дым со своего участка. В полиции сообщили, что причиной пожара мог быть поджог. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе на Гвардейской из горящего дома эвакуировали людей.

Фото: Piter.tv