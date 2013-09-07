Во Всеволожске жители остались без холодной воды

В район организовали временный подвоз питьевой воды.

В воскресенье, 31 октября, в Ленинградской области во Всеволожске в нескольких десятках домов отключили холодное водоснабжение. Это произошло потому, что в на улице Комсомола прорвало водопровод.

Авария произошла днем ранее, тогда уже в 16:40 отключили подачу воды. Сейчас дата и время возобновления водоснабжения неизвестны. Как сообщает "78.ru", в компании "Всеволожские тепловые сети" рассказали, что вода появится только после окончания ремонта.

Помимо жилых домов также без воды остались две школы, профилакторий, автотранспортное предприятие, автосервис, овощные базы, котельная и канализационная насосная станция.

Как рассказали местные жители, в воскресенье водоснабжение не восстановили. В район организовали временный подвоз питьевой воды. Аварийная бригада продолжает работу.

Ранее в Курортном районе произошла авария на водоводе. В результате на водоводе вдоль Левашовского шоссе без воды остались более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально-значимые объекты. Водоснабжение города Сестрорецк и поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос было полностью прекращено.

Фото: pixabay