Во Всеволожске стартовали ознакомительные модули первого областного "Кванториума" – "Индустриальный класс"

Начались долгожданные занятия в квантах: кванторианцы играют в инженерные игры, составляют интеллект-карты своих будущих изобретений.

Во Всеволожском агропромышленном техникуме стартовали ознакомительные модули первого областного "Кванториума" – "Индустриальный класс".

Здесь уже прошел "Кванторианский пикник", на котором учащиеся - юные кванторианцы - смогли познакомиться со своими наставниками, посмотреть и поучаствовать в их технических экспериментах, в робобоях и запуске дронов. Начались долгожданные занятия в квантах: кванторианцы играют в инженерные игры, составляют интеллект-карты своих будущих изобретений.

Всего набрано 400 учеников, записаться в ряды кванторианцев можно на сайте учреждения или в группе в социальной сети "Вконтакте".

Также готовится к открытию кванториум на базе Кировского политехнического техникума. Кванториумы оснащаются современным инновационным оборудованием и программным обеспечением. Ежегодно здесь будет обучаться по 800 школьников из разных районов Ленинградской области, и принимать участие в мероприятиях 3500 детей ежегодно. В дальнейшем планируется открытие технопарков в Сосновом Бору, Гатчине и в Выборге, а также приобретение трех мобильных кванториумов, которые будут совершать выездную работу в сельской местности и малых городах.

Источник: пресс-служба ЛО