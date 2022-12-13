В администрации города заявили, что аварию устранят к концу дня.

Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком улице. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел утром 7 марта в районе площади Луговой. По информации очевидцев, автомобилистам пришлось ездить по залитой воде улице. Кроме того, над дорогой образовалась паровая завеса. Отмечается, что прорыв оставил около 30 тысяч жителей Владивостока без тепла и горячей воды.

В администрации города заявили, что аварию устранят к концу дня. Также было принято решение временно ограничить движение транспортных средств. Автомобилистов просят использовать "альтернативные маршруты движения".

Ранее мы сообщали, что в московском метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду.

Видео: Telegram / РИА Новости