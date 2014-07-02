Во Владивостоке частично обрушился железнодорожный мост

Во Владивостоке обрушилась часть железнодорожного моста. Об этом информирует сетевое издание "VL.ru".
Инцидент произошел 4 октября на пересечении улиц Спортивной и Фадеева. По данным ресурса, ЧП произошло после того, как под мостом проехал тягач, который осуществлял перевозку экскаватора. В результате происшествия никто не пострадал. Под обломки моста чуть не попал легковой автомобиль. Водитель успел вовремя нажать на тормоз.
Отмечается, что из-за обрушения части конструкции около 30 домов остались без света.
Ранее в Индии самолет застрял под надземным пешеходным переходом.
Видео: Telegram / Blog_vladivostok
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