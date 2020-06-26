Синоптики предупреждают о штормовой угрозе.

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель. Об этом рассказали представители городской мэрии. Чиновники напомнили, что затяжные дожди в регионе Приморья идут с 20 июня. С утра 26 июня осадки усилились. Синоптики предупредили местных жителей о штормовой угрозе на пятницу и субботу.

Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации администрация города

Во Владивостоке подтопленными оказались улицы Ладыгина, Иманская, Маяковского, Космонавтов, районы у стадионов "Авангард" и "Динамо", около торгового центра "Зеленый остров".

Стоит отметить, что на Ладыгина из-за обильных дождей сошел грунт. Он частично перегородил одну из полос движения. На месте работает ремонтная бригада.

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и боеприпасами.

Видео: Youtube/ Юрий Винник