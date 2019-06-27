Во Владимире сгорел склад мебельной фабрики

Пострадавших при пожаре нет.

Во Владимире ночью горела мебельная фабрика.

Пожар произошел около 2 часов ночи на Владимирской мебельной фабрике. Загорелся склад на площади 480 квадратных метров. Вызов о пожаре поступил в 2 часа 15 минут. В 3 часа 06 минут пожар был локализован, а в 3 часа 27 минут полностью потушен.

На ликвидации пожара работали 35 человек и 12 единиц техники. По всему зданию обрушилась кровля. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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Фото: ВК, Необычный Владимир