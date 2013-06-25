Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию.

Регилнальное управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку местного СПА-комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой. Ранее по социальным сетям распространился ролик. В пресс-слцужбе надзорного ведомства уточнили, что будут приняты меры административного реагирования.

Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе. пресс-служба Роспотребнадзора по региону

В историческом здании на Малой Морской появится спортивно-оздоровительный комплекс.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости