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Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне

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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию.

Регилнальное управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку местного СПА-комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой. Ранее по  социальным сетям распространился ролик. В пресс-слцужбе надзорного ведомства уточнили, что будут приняты меры административного реагирования.

Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе.

пресс-служба Роспотребнадзора по региону

В историческом здании на Малой Морской появится спортивно-оздоровительный комплекс.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: spa, бассейн, владимирская область, роспотребнадзор, спа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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