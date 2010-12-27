Nissan сбил семилетнюю девочку на Загребском бульваре

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В четверг, 29 августа, во Фрунзенском районе сбили семилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок попал под колеса Nissan, которым управлял 28-летний водитель. Инцидент произошел около 18:30 на парковке у дома №15 на Загребском бульваре. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы. Карета реанимации отвезла ее в ближайшую больницу. Также на месте аварии работали сотрудники правопорядка, которые на данный момент ищут свидетелей ДТП. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что каршеринг сбил знак и перевернулся у станции "Новый Петергоф".

Фото: vk.com/spb_today