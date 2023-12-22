Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине

Габриэль Атталь прокомментировал дальнейшую помощь, которую страна предоставит ВСУ.

Париж намерен и далее наращивать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующее заявление сделал глава французского правительства Габриэль Атталь, выступая на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Иностранный чиновник заметил, что его страна поставляет армии киевского режима "вооружения последнего поколения", включая ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронированные машины AMX-10 RC и бомбы AASM. Эксперт прокомментировал упреки к европейскому государству относительно того, что Франция оказывает ВСУ недостаточный объем поддержки. Габриэль Атталь счел, что перед властями стоит "вопрос сумм и типа вооружений".

Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать. Габриэль Атталь, премьер-министр Франции

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Фото и видео: YouTube / phoenix