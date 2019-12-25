Жан-Ив Ле Дриан оценил вероятность вступления Киева в военный альянс.

Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели. Такое заявление сделал министр внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан в рамках выступления в эфире местного телеканала BFMTV.

Условия для этого пока не сложились. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что лидеры стран НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к Североатлантическому альянсу. При этом они заявили о необходимости продолжать реформы. Делегаты не назвали точных сроков возможного вступления Киева и Тбилиси в состав организации. В рамках пресс-конференции Владимир Путины в Женеве 16 июня сделал заявление о том, что данный вопрос затрагивался на переговорах с Джо Байдена "мазком".

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена.

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