Катрин Колонна оценила предложение, которое Ирану сделало мировое сообщество.

Во Франции заявили, что Иран не должен ждать лучших условий ядерной сделки чем те, которые уже были предложены стране. Об этом министр внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявила в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Европейская чиновница добавила, что решение остается за Тегераном.

Предложения сделаны иранской стороне в итоге очень долгих переговоров. Иран пока их не принял, хотя ему было ясно сказано, что на столе переговоров не появится проекта, который был бы лучше. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Катрин Колонна добавила, что президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в прошлом месяце на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам политика, это общение показало, что Иран не готов принять инициативы мирового сообщества.

Глава МИД Франции посетит с визитом Эстонию 24 октября.

Фото и видео: YouTube/ U.S. Department of State