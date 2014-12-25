Глава МИД Франции посетит с визитом Эстонию 24 октября

Катрин Колонна призвала усилить оборону НАТО на востоке Европы.

Глава МИД Франции посетит с рабочим визитом Эстонию 24 октября. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, рассказала министр внешнеполитического ведомства Катрин Колонна. Чиновница заметила, что Париж вносит значительный вклад в обороноспособность Североатлантического военного альянса. Колонна призывает укреплять позиции НАТО на Восточном фланге европейского региона.

Франция вносит значительный вклад в укрепление НАТО на востоке Европы. Мы присутствуем в Эстонии, куда я намерена направиться в ближайший понедельник, и, кроме того, выполняем миссии в других балтийских странах. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Министр по иностранным делам уточнила, что французские силы размещены в Румынии, "где они скоро достигнут уровня бригады". При этом Париж, наряду с деятельностью в рамках НАТО, содействует также оборонной политике Европейского союза.

Франция считает важным сохранять диалог с РФ и выступает против попыток изоляции.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies

