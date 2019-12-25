Сенат рассмотрит предложение 25 ноября.

Во Франции захотели признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал сенатор от республиканской партии Брюно Ретайо. Он заявил, что Сенат 25 ноября изучит резолюцию с призывом к правительству страны признать регион независимым. Решение будет носить рекомендательный характер для властей.

Только независимость Нагорного Карабаха может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма Брюно Ретайо, французский сенатор

Напомним, что ранее парламент Нидерландов предложил правительству страны на уровне Евросоюза ввести санкции против главы Азербайджана Ильхама Алиева.

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