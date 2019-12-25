В данный момент медики проводят подробные исследования нового штамма.

Во Франции выявили штамм коронавируса, который не определяется ПЦР-тестом. Мутацию выявили в регионе Бретань. Об этом сообщает министерство здравоохранения Франции.

У заражённых данных штаммов были ярко выражены симптомы новой коронавирусной инфекции — однако тестирование показывало отрицательный результат. Поэтому для диагностики требуется серологический анализ крови.

Первые анализы этого нового варианта вируса не позволяют сделать вывод ни о повышенной серьезности или агрессивности по сравнению с традиционным вирусом. цитата из сообщения министерства здравоохранения Франции

В данный момент медики проводят подробные исследования нового штамма.

Ранее Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca.

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