Во Франции выявили штамм коронавируса, который не определяется ПЦР-тестом. Мутацию выявили в регионе Бретань. Об этом сообщает министерство здравоохранения Франции.
У заражённых данных штаммов были ярко выражены симптомы новой коронавирусной инфекции — однако тестирование показывало отрицательный результат. Поэтому для диагностики требуется серологический анализ крови.
Первые анализы этого нового варианта вируса не позволяют сделать вывод ни о повышенной серьезности или агрессивности по сравнению с традиционным вирусом.
цитата из сообщения министерства здравоохранения Франции
В данный момент медики проводят подробные исследования нового штамма.
Ранее Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca.
Фото: pixabay.com
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