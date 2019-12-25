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Во Франции выступили за сохранение канала для диалога с Россией
Сегодня, 10:36
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Во Франции выступили за сохранение канала для диалога с Россией

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Анн-Клер Лежандр не думает, что время для переговоров уже наступило.

Во Франции выступили за сохранение канала и возможностей для диалога с Россией. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции France Info сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр. Чиновница пояснила СМИ, что общение между Москвой и Парижем будет необходимо, когда настанет время переговоров.

Канал для диалога с Россией необходимо сохранять/ Сейчас не фаза переговоров, сейчас фаза боевых действий, но наступит момент, когда фаза переговоров станет необходимой.

Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров на юго-западе Франции.

Фото и видео: YouTube / franceinfo

Теги: анн-клер лежандр, мид, переговоры, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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