Во Франции сообщили, что за новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Жеральд Дарманен оценил работу полиции в устранении беспорядков по стране.

Французские вандалы сожгли 745 автомобилей на территории страны в новогоднюю ночь, при этом количество задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек. Соответствующее заявление местным журналистам во время утреннего брифинга сделал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Чиновник отметил, что количество поврежденных транспортных средств в праздник на десять процентов меньше, чем полиция регистрировала годом ранее. Однако стоит отметить, что согласно официальному отчету МВД Франции, на период 1 января 2023 года в новый год жители Франции сожгли 690 автомобилей.

В этом году в общей сложности были сожжены 745 автомобилей. На всей территории страны число задержанных составило 381 человек. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. То есть эту ночь можно охарактеризовать как относительно спокойную. Жеральд Дарманен, глава МВД Франции

Глава МВД Франции отметил, что текущая ночь в целом прошла для правоохранительных органов спокойнее, чем в 2022 году. В ходе подавления массовых беспорядков около 40 сотрудников закона получили ранения. Этот показатель на 40% меньше, чем годом ранее. В большинстве случаев речь ведется о легких травмах, полученных из-за обстрела полиции при помощи пиротехники. Он подчеркнул, что снижения травматизма и масштаба беспорядков удалось добиться в том числе за счет усиленного контроля на границах и конфискации нелегальной пиротехники.

Глава МВД Франции принес извинения за плохую организацию финала Лиги чемпионов.

Фото и видео: YouTube / BFMTV