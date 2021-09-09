Во Франции прошла церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Ее возглавил президент страны Эмманюэль Макрон.

Во Франции прошла церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо. Об этом сообщает агентство AFP.

Церемония прошла в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов в Париже. Ее возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава государства выступил с речью, в которой назвал Бельмондо "героем, прожившим на экране тысячи жизней". Также церемонию посетили премьер-министр Франции Жан Кастекс, бывший президент страны Франсуа Олланд и актер Сами Насери.

Напомним, Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. За свою актерскую карьеру он снялся в более 100 фильмах.

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Видео: YouTube / AFP