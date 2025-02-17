Мануэль Вальс оценил противоречивые заявления от администрации Трампа.

Европейский регион должен занять наступательную позицию в плане защиты своих стратегических интересов в свете недавних американских заявлений, в отношениях с которыми у стран коллективного Брюсселя наступают перемены. Соответствующее заявление сделал французский министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс в эфире радиостанции Franceinfo. Иностранный политик призвал коллег продолжать защищать киевский режим, а также увеличивать собственный оборонный бюджет.

Время наивности прошло. Первые заявления Дональда Трампа, выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса несколько дней назад, первые действия американской дипломатии больше чем когда-либо обязывают Европу реагировать. Это обязывает Европу продолжать защищать и поддерживать Украину, наращивать наши военные бюджеты и занять наступательную позицию. Мануэль Вальс, министр во Франции

Французский чиновник добавил, что инициатива лидера Елисейского дворца Эммануэля Макрона провести рабочую встречу с рядом европейских политических лидеров по Украине сейчас "жизненно необходима для наших стратегических интересов". Мануэль Вальс указал, что важно защитить концепции глобального миропорядка. Во Франции полагают, что мир и Европа находятся в исторической точке. Речь идет о том, что Европа либо исчезнет, либо будет стерта из истории человечества, либо же пойдет в наступление и защитить свои интересы в сфере дипломатии и экономики.

Макрон жестко ответил Трампу на угрозу введения пошлин.

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