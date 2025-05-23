Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей

Жеральд Дарманен рассказал о необходимости властей следить за финансовыми расчетами теневого сектора экономики.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей Соответствующее заявление глава иностранного профильного ведомства сделал в эфире телеканала BFMTV. Чиновник объяснил такую законодательную инициативу на слушаниях в комитете Сената по расследованию финансовых преступлений. Высокопоставленный гость напомнил политикам о том, что в случае введения системы расчета виртуальными деньгами дилеры, торгующие запрещенными веществами, не смогут скрыться от государственной системы финансового контроля.

Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта. Жеральд Дарманен, глава Минюста Франции

В местном издании подчеркнули, что население страны не готово отказаться от наличных денег, как предлагает Жеральд Дарманен. СМИ пояснили, что привязанность граждан к этому виду оплаты ослабевает. Согласно исследованию, проведенному Банком Франции, карты остаются самым популярным платежным средством (62 процента), опережая наличные (14 процентов). В 2024 году впервые французские граждане использовали карты чаще, чем банкноты и монеты. Однако 60 процентов респондентов считают возможность оплаты наличными важной или даже очень важной опцией. Французы видят в них гарантию анонимности (40 процентов), мгновенного расчета (37 процентов) и лучшего контроля расходов (31 процентов).

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Фото и видео: YouTube / BFMTV