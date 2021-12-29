На юго-востоке Франции ученые выявили новый штамм коронавируса

Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе дали название новой мутации – В.1.640.2 или IHU. Об уровне угрозы или заразности пока не сообщается.

Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции. Об этом сказано в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

О появлении новой мутации впервые заговорили в понедельник, 3 января. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе дали название новой мутации – В.1.640.2 или IHU. По предварительным данным, впервые он был выявлен в ноябре 2021 года. В новом штамме содержится более 40 мутаций. Об уровне угрозы или заразности пока не сообщается. На данный момент новым штаммом IHU заразились 12 человек на юго-востоке Франции.

Напомним, что предыдущей опасной мутацией коронавируса стал штамм омикрон (В.1.1.529). Впервые о нем стало известно 24 ноября. Его обнаружили в ЮАР, Ботсване и Гонконге.

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