Видео: Во Франции прохожие поймали падающих из горящей многоэтажки 2 детей

Двое детей повисли на карнизе, чтобы не задохнуться.

В Гренобле прохожие спасли из пылающей квартиры двоих детей.

Весь мир облетели кадры чудесного спасения детей из французского Гренобля. Сегодня там произошел пожар в одной из многоэтажек. Двое детей, 3 и 10 лет, повисли на карнизе на высоте 10 метров, чтобы не задохнуться в дыму. Прохожие стояли и внизу и уговорили детей спрыгнуть к ним.

Когда огонь подступил совсем близко, малыши доверились людям внизу и разжали руки. Оба ребенка были пойманы и отправлены в больницу под наблюдение.

Уточняется, что в больницу были направлены еще 17 жителей дома, а также 4 человека из тех, кто ловили детей для обследования на наличие переломов.

Видео: YouTube/Today Memes