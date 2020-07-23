  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:57
100
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: Во Франции прохожие поймали падающих из горящей многоэтажки 2 детей

0 0

Двое детей повисли на карнизе, чтобы не задохнуться.

В Гренобле прохожие спасли из пылающей квартиры двоих детей.

Весь мир облетели кадры чудесного спасения детей из французского Гренобля. Сегодня там произошел пожар в одной из многоэтажек. Двое детей, 3 и 10 лет, повисли на карнизе на высоте 10 метров, чтобы не задохнуться в дыму. Прохожие стояли и внизу и уговорили детей спрыгнуть к ним. 

Когда огонь подступил совсем близко, малыши доверились людям внизу и разжали руки. Оба ребенка были пойманы и отправлены в больницу под наблюдение. 

Уточняется, что в больницу были направлены еще 17 жителей дома, а также 4 человека из тех, кто ловили детей для обследования на наличие переломов.

Видео: YouTube/Today Memes

Теги: в мире, новости в мире мировые новости, чудесное спасение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии