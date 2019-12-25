Документ будет выдаваться только тем, кто привился.

Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска с 15 января 2022 года. Об этом на официальном брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь. Кабинет министров в ускоренном режиме готовит законопроект по ковид-пропускам. Они заменят собой санитарные документы. В них не будут учитываться результаты ПЦР-тестирования. Уже 27 декабря документ должен поступить на изучение политикам из местного Национального собрания и в Сенат.

Настроены быстро рассмотреть…в понедельник будет представлен на заседании Совета министров. Мы можем рассчитывать на успешное выполнение нашей цели по принятию вакцинного пропуска в первой половине января. Габриэль Атталь, пресс-секретарь правительства Франции

Напомним, что ранее законопроект должен был обсуждаться в правительстве страны и презентован на заседании Совета министров только 5 января. В Национальном собрании дебаты относительно введения документа планировались на 10 января. Сейчас во Франции действуют санитарные пропуска. Они выдаются после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами для профилактики заражения ковида, на основании справки о перенесенной инфекции COVID-19. Введение сертификата о вакцинации будет означать, что QR-код жителям страны будет выдаваться только на основании прививки.

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