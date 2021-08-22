Во Франции на акции против санитарных паспортов вышли более 175 тысяч человек

Неделю назад в мероприятиях приняли участие на 40 тысяч человек больше.

Во Франции прошли акции протеста против санитарных пропусков. Об этом информирует телевизионный канал BFMTV.

Согласно данным СМИ, в мероприятиях по всей стране приняли участие около 175 тысяч человек. Отмечается, что число протестующих в сравнении с прошлой неделей уменьшилось примерно на 40 тысяч человек. Отмечается, что в городе Тулуза сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ.

Санитарным пропуском служат на территории Франции сертификат о пройденном курсе вакцинации от COVID-19, документ о перенесенном заболевании или справка об отрицательном ПЦР-тесте. С 9 августа эти документы необходимы для посетителей заведений общественного питания, кинотеатров, а также перелетов на самолетах и передвижении на поездах.

Ранее у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве прошли пикеты в поддержку средств массовой информации, которые были признаны иностранными агентами в РФ.

Видео: Youtube/The Sun