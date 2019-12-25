Инцидент произошел в городе Нант.

Во Франции мужчина с саблей ранил полицейского. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Инцидент произошел в городе Нант. Авторы Figaro уточнили, что преступление совершено еще 30 января, мужчину удалось задержать. Подозреваемый находился под воздействием наркотических веществ. Днем 2 января в его отношении пройдет слушание.

Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха коммюнике полиции

В полиции объяснили, что офицеры были вызваны на место произошедшего из-за сообщения местных жителей о супружеской ссоре. К отчету прилагается фотография оружия, которое напоминает средневековую саблю. На ней заметны прорези на клинке.

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Фото: Pixabay.com