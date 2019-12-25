Эксперт прокомментировал призыв Франции ввести в отношении России дополнительные санкции

Госсекретарь при МИД Франции считает, что санкции должны коснуться и "Северного потока-2"

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил о том, что в отношении России нужно ввести дополнительные санкции, в том числе рассмотреть вариант с "Северным потоком-2". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что внутренние дела России не перестают интересовать зарубежных партнеров, поэтому риски увеличения санкционного давления будут только нарастать.

Бон обратил внимание на то, что решение по "СВ-2" должна принимать Германия, так как газопровод расположен там. Эксперты напомнили, что пока что отношения между Россией и Германией выдержали все попытки нажима со стороны, и хочется верить, что этого запаса прочности хватит и дальше.

В Берлине требование Парижа о прекращении реализации газового проекта с Россией назвали необоснованным и ошибочным.

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