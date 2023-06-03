Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма

В Будапеште призвали стороны ввести режим прекращения огня.

Венгерское правительство опубликовало в социальных сетях видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта. В видео пользователи заметили карту мира, на которой крымский полуостров изображен вне состава постсоветской республики. Чиновник из Будапешта заметили,что пор остановить кризис в регионе, добавив, что только прекращение огня положит конец разрушениям. Они напомнили, что мирные переговоры спасут жизни людей.

Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свою страну, но война продолжается и может легко приобрести мировой масштаб... Пришло время для мира. сообщение администрации Венгрии

На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображен вне территории Украины. Дополнительно в момент призыва к мирному урегулированию ситуации изображены флаги России, Украины и США.

Орбан считает, что сторонники мира находятся в Евросоюзе в явном меньшинстве.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт