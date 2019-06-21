Орбан считает, что сторонники мира находятся в Евросоюзе в явном меньшинстве

Премьер Венгрии рассказал о "нормальных разногласиях" Будапешта в ЕС и НАТО.

Будапешт принадлежит к лагерю мира в отношении украинского кризиса, но находится в явном меньшинстве в Евросоюзе. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник заметил, что делегаты на всех международных форумах продолжат призывать коллег к прекращению огня и началу переговоров по урегулированию регионального конфликта.

Внутри ЕС подавляющее большинство против нас, они вцепились нам в глотку, трудно быть единственным премьер-министром, представляющим партию мира. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава правительства Венгрии уточнил, что против продолжения военных действий на Украине, кроме Будапешта, активно выступают только Ватикан и Турция. Виктор Орбан считает, что на территории ЕС есть еще "пара исключений", однако остальные страны регионального содружества рассчитывают на то, что ситуация разрешится военным способом. По этому вопросу Венгрия сохраняет разногласия с партнерами по линии ЕС и НАТО. Чиновник по-прежнему убежден в том, в украинском конфликте не может быть победителей, только проигравшие.

Орбан заявил, что победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок газа РФ в Венгрию.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor