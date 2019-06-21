  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:30
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Орбан считает, что сторонники мира находятся в Евросоюзе в явном меньшинстве

0 0

Премьер Венгрии рассказал о "нормальных разногласиях" Будапешта в ЕС и НАТО.

Будапешт принадлежит к лагерю мира в отношении украинского кризиса, но находится в явном меньшинстве в Евросоюзе. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник заметил, что делегаты на всех международных форумах продолжат призывать коллег к прекращению огня и началу переговоров по урегулированию регионального конфликта.

Внутри ЕС подавляющее большинство против нас, они вцепились нам в глотку, трудно быть единственным премьер-министром, представляющим партию мира.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава правительства Венгрии уточнил, что  против продолжения военных действий на Украине, кроме Будапешта, активно выступают только Ватикан и Турция. Виктор Орбан считает, что на территории ЕС есть еще "пара исключений", однако остальные страны регионального содружества рассчитывают на то, что ситуация разрешится военным способом. По этому вопросу Венгрия сохраняет разногласия с партнерами по линии ЕС и НАТО. Чиновник по-прежнему убежден в том, в украинском конфликте не может быть победителей, только проигравшие. 

Орбан заявил, что победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок газа РФ в Венгрию.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, евросоюз, мирные переговоры, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии