Действующая сейчас система считается оптимальной.

Власти Великобритании исключили возможность введения карантина. При этом открытие школ в некоторых районах страны будет отложено для борьбы с коронавирусом. Об это рассказал министр образования королевства Гэвин Уильямсон.

Мы выбрали абсолютно верный подход, используя гибкую систему ограничений. Гэвин Уильямсон, министр образования Великобритании

Он подчеркнул, что очень важно контролировать ситуацию — местами смягчая, местами ужесточая карантинные меры.

Данную систему он назвал оптимальной.

Ранее Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca.

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