Власти Великобритании исключили возможность введения карантина. При этом открытие школ в некоторых районах страны будет отложено для борьбы с коронавирусом. Об это рассказал министр образования королевства Гэвин Уильямсон.
Мы выбрали абсолютно верный подход, используя гибкую систему ограничений.
Гэвин Уильямсон, министр образования Великобритании
Он подчеркнул, что очень важно контролировать ситуацию — местами смягчая, местами ужесточая карантинные меры.
Данную систему он назвал оптимальной.
Ранее Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca.
Фото: pixabay.com
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